Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może utworzyć wyspę

|
Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Wysokość pióropusza wulkanicznego podczas erupcji Hunga Tonga-Hunga Ha'apai
Źródło zdj. gł.: NASA Earth Observatory/Michala Garrison
Podwodny wulkan wybuchł na Oceanie Spokojnym. Erupcja zwróciła uwagę naukowców - dotychczas nie wiadomo było, że w tym miejscu istnieje wulkan. Jak wyjaśnili, erupcja może doprowadzić do powstania nowej wyspy, a obserwacja tego procesu byłaby źródłem cennych danych dla naukowców z wielu dziedzin.

Morze Bismarcka, znane także jako Morze Nowogwinejskie, to akwen będący częścią Oceanu Spokojnego, położony między Nową Gwineą a Archipelagiem Bismarcka. Ze względu na dużą głębokość i skomplikowane ukształtowanie dna jest stosunkowo słabo zbadany.

Kiedy na początku maja satelity wykryły podwodną erupcję wulkaniczną w środkowej części Morza Bismarcka, wulkanolodzy zorientowali się, że nie mają szczegółowych map tego obszaru. Według dostępnych danych do erupcji doszło wzdłuż Grzbietu Tytana, około 16 kilometrów na południowy wschód od miejsca poprzedniego wybuchu z 1972 roku. Naukowcy nie są jednak zgodni co do szczegółów zdarzenia.

- Dobrą informacją jest to, że mamy wiele możliwości obserwacji zdarzenia z wykorzystaniem rządowych i komercyjnych satelitów znajdujących się już na orbicie - powiedział Jim Garvin, z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda należącego do NASA.

Enigmatyczna erupcja

8 maja sejsmometry wykryły serię trzęsień ziemi. Począwszy od 9 maja, na zdjęciach satelitarnych wykonywanych przez satelity NASA pojawiły się wyraźne oznaki podwodnej erupcji w postaci bogatych w parę wodną pióropuszy wulkanicznych unoszących się w atmosferze. Czujnik koloru w innym z satelitów pomiarowych ujawnił z kolei przebarwioną i wzburzoną wodę otaczającą miejsce erupcji. Obrazy sugerujące wybuch wulkanu zarejestrowały także inne satelity.

- Żeby pojawiło się tak wiele anomalii termicznych, przy powierzchni wody musi znajdować się wiele gorącego materiału - wyjaśnił Simon Carn, wulkanolog z Michigan Tech. - Sugeruje to dość płytkie położenie otworu erupcyjnego, znacznie płytsze niż wynikałoby to z istniejących danych, wskazujących że w tym miejscu akwen ma głębokość co najmniej kilkuset metrów - dodał.

Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Źródło zdjęcia: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Czy powstanie nowa wyspa?

Satelity uchwyciły nie tylko pióropusze wulkaniczne i zmianę koloru wody, lecz także rozległe tratwy pumeksowe - pływające po powierzchni plamy skał wulkanicznych. W ostatnich dniach utworzyły one długie pasma w prądach powierzchniowych. Co to oznacza? - Z niecierpliwością czekamy, czy narodzi się nowa wyspa. To coś, co rzadko mogliśmy obserwować na bieżąco za pomocą satelitów - powiedział Garvin.

Jeśli nowa wyspa rzeczywiście się pojawi, naukowcy będą bacznie obserwować jej ewolucję. Istnieje kilka scenariuszy - wyspa może utworzyć stożek z kraterem lub zapaść się i gwałtownie ulec erozji. Jeśli woda morska przedostanie się do płytkiej komory magmowej, która pojawiła się w rosnącej podwodnej strukturze, erupcja może znacznie bardziej gwałtowny przebieg. Na razie przebiega jednak spokojniej niż chociażby erupcja wulkanu Hunga Tonga z 2022 roku, po której powstała wyspa.

Na razie nie wiadomo, jak długa będzie erupcja w Morzu Bismarcka - poprzednie trwały od kilku dni do nawet kilku lat. Garvin uważa, że jeśli pojawi się nowa wyspa, będzie to doskonała okazja, by zbadać, jak kolonizują ją rośliny i zwierzęta oraz jak wpływają na nią czynniki atmosferyczne. Według naukowca zdobyta wiedza może przydać się nawet podczas misji księżycowych, takich jak Artemis IV, w ramach której ludzie mają wylądować na Srebrnym Globie.

To już oficjalne. Erupcja wulkanu na wyspach Tonga była największą w XXI wieku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To już oficjalne. Erupcja wulkanu na wyspach Tonga była największą w XXI wieku

Świat
Źródło: NASA
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
hpv zgnila pomarancza owoc reka shutterstock_2031463946
Najpierw nie daje objawów, potem gnijesz. "Mamy wszystko, by tak nie było"
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
Papua Nowa GwineaPacyfikwulkany
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ukraina ataki 24.05.2026
"Dosłownie stała ściana ognia, wszystko w płomieniach". Ogromne zniszczenia w Kijowie
TVN24
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Grzmi i silnie wieje w części Polski
Polska
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
Prognoza
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Świat
Ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko, wywołał burzę w sieci. Co mu grozi?
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Zbiórka przekroczyła kolejną granicę
BIZNES
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
Ciekawostki
Pożar domu w Sochaczewie
Płonął dom jednorodzinny. Pięć osób trafiło do szpitala
WARSZAWA
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Temperatura zbiornika z toksyczną substancją rośnie. "To bardzo zła informacja"
Świat
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu
WARSZAWA
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
TVN24
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
TVN24
Globalna Flotylla Sumud
"Byliśmy bici, wielokrotnie rozbierani i szarpani". Polak o tym, jak byli traktowani aktywiści
TVN24
Odprawa w RCB
Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter
TVN24
Podejrzani rozbierali samochody na części
Rozbierali na części kradzione samochody i wywozili je do Gruzji
WARSZAWA
Kontenerowiec Maersk (zdjęcie ilustracyjne)
Co i skąd importuje Polska? Ta kategoria wzrosła niemal o połowę
BIZNES
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
TVN24
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Wolica
Kierująca uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta
WARSZAWA
Prognozowana trasa frontu chłodnego w niedzielę 24 maja
Przez Polskę przejdzie chłodny front. Tu może przynieść opady i burze
Prognoza
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
TVN24
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
TVN24
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze". Najpierw się śmialiśmy, potem już nie
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze"? Tu nie ma się z czego śmiać
Zuzanna Karczewska
imageTitle
"Pocisk 100 metrów od domu rodziców". Wstrząsająca relacja ukraińskiej tenisistki
EUROSPORT
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Wipler o powiązaniach z Zondacrypto: nie przyjąłem żadnych pieniędzy
BIZNES
53 min
pc
"Czułam, że otacza nas miłość". Wzruszająca podróż matki i córki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom