Z ciemności wyłoniło się zwierzę o kształcie kwiatu. To może być zupełnie nowy gatunek

Naukowcy z fundacji Nautilus Live zarejestrowali nietypowego mieszkańca pacyficznego dna. Obdarzone mackami zwierzę należy do rodziny Solumbellula, której przedstawicieli do tej pory spotykano jedynie w Atlantyku i Oceanie Indyjskim. Niewykluczone, że to zupełnie nowy, nieznany nauce gatunek.

Nigdy nie był widziany w tych stronach

Naukowcy, wyposażeni w zdalnie sterowane pojazdy do eksploracji dna, mogli podjechać bardzo blisko parzydełkowca. Na nagraniach doskonale widać, jak jego macki chwytają przepływające obok cząsteczki organicznej materii, nazywane także "śniegiem morskim". W trakcie wyprawy udało się potwierdzić obecność dwóch osobników, co udowadnia istnienie populacji.

To może być nowy gatunek

- Od czasu do czasu natrafiamy na coś, czego nigdy nie spodziewaliśmy się zobaczyć, i często są to najważniejsze obserwacje - opowiada Steve Auscavitch, który przewodził wyprawie naukowej. - Najbardziej ekscytującą częścią tych badań jest to, że trafiamy na takie rzeczy i to poszerza nasze horyzonty na temat tego, gdzie mogą żyć morskie zwierzęta - dodaje.