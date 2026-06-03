Nauka Upiekli chleb z drożdży znalezionych na Człowieku Lodu Oprac. Franciszek Wajdzik |

Zapach nieśmiertelności: co mówi nam woń egipskich mumii Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: Samadelli Marco/EURAC/dpa/PAP/EPA

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Najstarsza znana nam naturalna mumia człowieka ma około 5300 lat i pochodzi z epoki neolitu. Otzi, zwany również Człowiekiem Lodu, miał około 160 centymetrów wzrostu i zmarł w wieku 40-50 lat od ran. Jego ciało zostało odkryte w 1991 roku na wysokości 3210 m n.p.m. w Alpach Otztalskich. Obecnie mumia znajduje się w muzeum archeologicznym Górnej Adygi w Bolzano we Włoszech.

Człowiek Lodu jest niezwykle cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach z czasów neolitu. Badacze od wielu lat starają się poznać jego wszystkie tajemnice. Na łamach czasopisma "Microbiome" ukazały się wyniki badań, które dostarczają informacji na temat złożonego mikrobiomu Otziego.

- Mikrobiom mumii jest wyjątkowy, ponieważ mamy do czynienia zarówno z mikrobami liczącymi ponad pięć tysięcy lat, jak i ze współczesnymi mikroorganizmami, które pojawiły się po odkryciu mumii - powiedział mikrobiolog i główny autor badania dr Mohamed S. Sarhan.

Scientists find yeast in ancient Iceman's guts -- and make bread.



More than 5,300 years ago -- before the Egyptian pyramids were built -- Oezti was living in the Alps when he was killed by an arrow in the back. He remained frozen in the ice until two German hikers stumbled… pic.twitter.com/fOZ0UBNUQz — AFP News Agency (@AFP) June 3, 2026 Rozwiń

Upiekli chleb

Zespół badaczy z włoskiego instytutu Eurac Research analizował lód z powierzchni ciała Otziego oraz wodę roztopową z wnętrza mumii, a także pobrał liczne próbki wymazowe. Przeanalizowano także próbkę gleby z miejsca odkrycia. Dzięki temu udało się oddzielić organizmy obecne w ciele Człowieka Lodu za jego życia od tych, które pojawiły się na nim po jego śmierci.

Największym zaskoczeniem dla naukowców było znalezienie gatunków drożdży przystosowanych do zimna. Prawdopodobnie pochodziły one z lodowca i przetrwały na ciele Otziego do dziś. Organizmy wyizolowano z próbek skóry, wody roztopowej z wnętrza mumii oraz próbek zawartości żołądka. Późniejsze analizy wykazały podobieństwo z innymi szczepami drożdży pochodzącymi z ekstremalnie zimnych regionów, takich jak Antarktyka.

W trakcie badań eksperci spróbowali wykorzystać znalezione drożdże do zrobienia zakwasu. Pierwsze próby nie przynosiły efektów, ale po trzech miesiącach zakwas był na tyle dobry, że naukowcy przyrządzili z niego chleb. Główny autor badania w rozmowie z agencją prasową AFP przyznał, że być może spróbują wykorzystać drożdże do warzenia piwa.

- Te drożdże towarzyszyły Otziemu w jego długiej podróży przez tysiąclecia - dodał Frank Maixner, dyrektor Instytutu Badań nad Mumiami w Eurac Research.

Według badaczy mumia "nie jest statyczną relikwią, lecz dynamicznym systemem biologicznym". W trakcie prac znaleziono zarówno silnie zdegradowane (starożytne), jak i dobrze zachowane (współczesne) DNA. Odnalezione mikroorganizmy nadal więc istnieją, ale prawdopodobnie znajdują się w stanie uśpienia.

Rekonstrukcja prawdziwego wyglądu Otziego Źródło zdjęcia: Samadelli Marco/EURAC/dpa/PAP/EPA

Potencjał przemysłowy

Zdaniem naukowców wyniki ich badań mogą być cenne dla przemysłu. Mikroorganizmy przystosowane do niskich temperatur mogłyby być wykorzystywane na przykład w energooszczędnych procesach przemysłowych, takich jak fermentacja w niskiej temperaturze.

Niektóre z odkrytych gatunków drożdży miały także do rozkładania fenolu, substancji czynnej, której po wydobyciu Otziego używano do usuwania grzybów z powierzchni mumii. Może to świadczyć o tym, że poprzednie działania konserwatorskie nieumyślnie sprzyjały rozwojowi tych mikroorganizmów.

- Ścisły monitoring mikrobiologiczny gwarantuje, że mumia nie ulegnie uszkodzeniu. Jednak z pewnością potrzebne są dalsze badania i pełne działania konserwatorskie, aby zachować ją dla wielu kolejnych pokoleń - podsumowała Elisabeth Vallazza, dyrektorka Muzeum Archeologicznego Południowego Tyrolu które nadzoruje jej konserwację.

Badania nad mumią Otziego Źródło zdjęcia: Samadelli Marco/EURAC/dpa/PAP/EPA