Oto pradawne zwierzę bez odbytu. Naukowcy wiedzą, w co później wyewoluowało

Kilka lat temu badacze odnaleźli niezwykłą skamielinę, pochodzącą z okresu kambru. Zawierała pozostałości po organizmie, mierzącym zaledwie jeden milimetr długości. Przez lata badacze uważali, że pozbawione odbytu zwierzę to jeden z najwcześniejszych przodków człowieka. Dzięki najnowszym analizom okazało się, że ma także charakterystyczne kolce, które sugerują przynależność do zupełnie innej grupy zwierząt.

Od momentu odkrycia go w 2017 roku, badacze informowali, że maleńka, workowata skamielina może należeć do jednego z najwcześniejszych znanych przodów człowieka. Zwierzę nazwano Saccorhytus coronarius i uznano za prymitywnego przodka kręgowców - takich jak ludzie.

Saccorhytus coronarius - wizualizacja Yunhuan Liu et al. (2022)

Saccorhytus coronarius - wizualizacja Yunhuan Liu et al. (2022)

Brak odbytu i obecne kolce

Zespół naukowców z Chin i Wielkiej Brytanii przeprowadził bardzo szczegółową analizę rentgenowską organizmu i doszedł do wniosku, że należy zaliczyć go do grupy przodków pajęczaków i owadów. Jak wskazali, jednym ze źródeł tego zamieszania był brak odbytu u tego zwierzęcia.