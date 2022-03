Ośmiornice coraz częściej wykorzystują śmieci jako miejsce schronienia

Negatywne skutki

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Federalnego stanu Rio Grande do Sul w Brazylii. Zaznaczają oni, że "każdy pozytywny efekt może mieć kilka szkodliwych i pośrednich konsekwencji". Jako przykład podają to, że zwierzęta mogą być narażone na działanie toksycznych chemikaliów lub metali ciężkich. Problem stanowią również fizyczne obrażenia spowodowane ostrymi krawędziami niektórych przedmiotów lub możliwe zaplątanie się czy utknięcie.

Więcej tego typu obserwacji w ostatnich latach

Naukowcy stwierdzili, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost liczby tego typu obserwacji, szczególnie w latach 2018-2021. Zwracają uwagę na to, że wykonywanie zdjęć i filmów w głębinach oceanicznych jest łatwiejsze niż kiedyś, ale może to również świadczyć o tym, że do oceanów trafia coraz więcej śmieci. Już kilka lat temu naukowcy ostrzegali, że do 2050 roku w oceanach będzie więcej śmieci niż ryb.