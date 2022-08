Zmienili grupę krwi nerki przeznaczonej do przeszczepu. Pomogły "molekularne nożyce"

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge opracowali metodę, która umożliwia zmianę grupy krwi w nerkach przeznaczonych do przeszczepu. Dzięki specjalnym "molekularnym nożycom" z organu usunięte zostały antygeny właściwe dla konkretnej grupy. Technologia może skrócić czas oczekiwania na przeszczep, który jest szczególnie długi w przypadku mniejszości etnicznych.

"Molekularne nożyce" w akcji

Zmiana grupy krwi została przeprowadzona za pomocą specjalnego enzymu, który został wprowadzony do odłączonego od dawcy organu. Substancja działała jak "molekularne nożyce", wycinając ze ścian naczyń krwionośnych białkowe markery odpowiadające konkretnej grupie krwi. W efekcie nerka pobrana od dawcy z grupą B nabrała cech narządu człowieka o grupie krwi 0, czyli "uniwersalnego dawcy". Taki narząd nadaje się do przeszczepienia każdemu pacjentowi.

- W komórkach są antygeny i markery, które mogą należeć do grupy A lub B. Twój organizm naturalnie produkuje przeciwciała przeciwko tym, których nie mamy - tłumaczy prof. Mike Nicholson, który brał udział w badaniu. - Po udanej zmianie grupy krwi na uniwersalną 0 musimy przyjrzeć się, czy nasze metody mogą odnieść sukces w warunkach klinicznych i ostatecznie zostać zastosowane w transplantologii - dodaje.

Nerka do przeszczepu (zdj. ilustracyjne)

Nerka do przeszczepu (zdj. ilustracyjne) Shutterstock

Szansa dla mniejszości

Nowa technologia stanowi przełom szczególnie dla pacjentów z mniejszości etnicznych, którzy oczekują na przeszczep. Osoby te często czekają bardzo długo na odpowiadający im narząd, co jest powiązane z niskimi wskaźnikami dawstwa w tych społecznościach. Możliwość wycięcia grupy krwi z nerek osób należących do innej grupy etnicznej to dla nich szansa na normalne życie.