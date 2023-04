Okienko na start misji JUICE trwa zaledwie sekundę. Dziś kolejna próba

Sekundowe okienko

Celem misji JUICE są lodowe księżyce Jowisza. - Nie mają twardej skorupy, w sensie gruntu, tylko są w całości oceanem. Są dużymi księżycami, jeden z nich ma swoje pole magnetyczne, to zupełnie inny świat i świat, w którym paradoksalnie funkcjonowanie życia czy możliwość znalezienia dzisiaj wydaje się bardziej prawdopodobna niż na Marsie. Taki księżyc jak na przykład Europa, który jest w całości pokryty oceanem i grubą warstwą lodu, wydaje się, że pod tym lodem jest ciepła woda i w niej może być życie. My się tego domyślamy, natomiast dobrze by to było zbadać. Misja JUICE jest niezwykle zaawansowaną i bardzo skomplikowaną misją. [...] Zanim tam doleci, będzie musiała wykonać całą masę manewrów po to, żeby zaoszczędzić paliwo - opowiadał.

Polski udział

- Tam są urządzenia optyczne, żeby móc fotografować czy filmować, żeby zobaczyć to, co badamy. Ale tam są też urządzenia radarowe, które mają sprawdzić strukturę lodu, które potrafią prześwietlić lód do całkiem sporej grubości, żeby zobaczyć, co pod nim jest. Tam są urządzenia polskich naukowców. Polskie firmy zrobiły kluczowe elementy dla tej misji i między innymi do pomiaru pola magnetycznego księżyca Ganimedesa. Z resztą na koniec tej misji sonda się rozbije o Ganimedesa. To nie będzie lądowanie, to będzie rozbicie, ona się stanie tak zwanym impaktorem, po prostu gruchnie o jego powierzchnię - mówił.