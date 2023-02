Ojciec roku nigdzie nie rusza się bez ponad setki swoich niewyklutych dzieci. Dał się uchwycić na zdjęciu

To, jak troskliwy potrafi być samiec Phyllopteryx taeniolatus, widać na zdjęciu uchwyconym przez oceanografkę PT Hirschfield. Fotografia przedstawia smoka morskiego dryfującego po łące morskiej trawy z przyklejonym do ogona pękiem jaj.

Zdjęcie wykonane przez PT Hirschfield, australijską oceanografkę, zajęło najwyższe miejsce w kategorii Compact Behavior w konkursie Underwater Photography Guide's 2022 Ocean Art. Fotografia przedstawia samca smoka morskiego Phyllopteryx taeniolatus, który do ogona ma przyklejony pęk jaj. W przyszłości z tych jaj wyklują się młode.

Smoki morskie Phyllopteryx taeniolatus to ryby spokrewnione z konikami morskimi. Żyją na głębokości od 4 do 6 metrów, choć mogą zanurkować nawet na 50 metrów - pisze serwis internetowy Live Science, powołując się na akwarium w Atlancie w stanie Georgia. Zazwyczaj rozpoczynają lęgi pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Smoki morskie

- Po kilku tygodniach zaczynasz widzieć plamki wewnątrz każdego jaja, są to oczy - powiedział w rozmowie z Live Science Greg Rouse, biolog morski z University of California, komentując zdjęcie. Rouse dodał, że jaja przedstawione na zdjęciu zostały dopiero co złożone.