Odysseus leci. Jeśli wszystko się uda, już niedługo znajdzie się na Księżycu

Lądownik księżycowy Nova-C w czwartek poleciał w stronę Księżyca. Według planów Odysseus, bo tak się go nazywa, ma wylądować 22 lutego w kraterze Malapert w pobliżu południowego bieguna Srebrnego Globu.

Lądownik Nova-C, zbudowany przez prywatną firmę lotniczą Intuitive Machines z siedzibą w Houston, został w czwartek wystrzelony z Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. Start nastąpił o godzinie 1 czasu wschodniego (w Polsce była godzina 7). Lądownik został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety Falcon 9, należącej do firmy SpaceX Elona Muska.

Lądowanie w pobliżu południowego bieguna Księżyca

Odysseus na Księżycu ma wylądować 22 lutego. Dokładna lokalizacja to krater Malapert w pobliżu południowego bieguna naszego naturalnego satelity. Jeśli misja zakończy się sukcesem, będzie to pierwsze lądowanie na Księżycu kontrolowane przez amerykański statek kosmiczny od 1972 roku. Wyczyn ten oznaczałby również pierwszą podróż na powierzchnię Księżyca w ramach programu księżycowego NASA Artemis, dzięki któremu Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do powrotu astronautów na naturalnego satelitę Ziemi.