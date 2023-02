Quaoar. Ta planeta ma pierścień. Według zasad nauki nie powinien on istnieć

Quaoar, planeta karłowata położona na krańcach Układu Słonecznego, jest otoczona lodowym pierścieniem. Tę cechę ciała niebieskiego wypatrzył teleskop Cheops należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Naukowców zastanawia jednak położenie pierścienia - znajduje się on tak daleko od planety, że nie powinien istnieć.

W Układzie Słonecznym są ciała niebieskie otoczone pierścieniami. Najbardziej znane są pierścienie dookoła Saturna, ale system pierścieni mają również Jowisz, Uran i Neptun, jak również planetoida Chariklo i planeta karłowata Haumea. Teleskop Cheops należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej zaobserwował je również dookoła Quaoar - niewielkiego ciała niebieskiego, które jest kandydatem do miana planety karłowatej.

Daleko poza granicą

W przeciwieństwie do wszystkich innych znanych pierścieni, ten dookoła Quaoara znajduje się poza tzw. granicą Roche'a. Termin ten oznacza strefę dookoła ciała niebieskiego, wewnątrz której przechwycony przez nie obiekt zostałby rozerwany na kawałki. Do tej pory wszystkie zaobserwowane pierścienie mieściły się wewnątrz tej granicy. Materiał znajdujący się poza granicą Roche'a powinien zbić się w zwartego satelitę, jednak w przypadku pierścieni Quaoara do tego nie doszło.