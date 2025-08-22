Odkryto nowy księżyc Urana

Naukowcy za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba odkryli kolejny księżyc, który krąży wokół Urana. Jak donoszą badacze z NASA, tym samym zwiększyła się liczba znanych naturalnych satelitów tego lodowego giganta do 29.

Księżyc został odkryty dzięki serii 40-minutowych zdjęć wykonanych przez kamerę w bliskiej podczerwieni Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST). Jak podaje NASA, zrobione je 2 lutego.

"To mały księżyc, ale znaczące odkrycie, którego nie dostrzegła nawet sonda Voyager 2 NASA podczas przelotu prawie 40 lat temu" - napisała w oświadczeniu Maryame El Moutamid, badaczka z z Instytutu SwRI (Southwest Research Institute). Jest ona głównym ekspertem programu Webba, poświęconego analizie struktury i dynamiki pierścieni i wewnętrznych księżyców Urana.

Zdaniem naukowczyni, blask pierścieni Urana i niewielki rozmiar księżyca prawdopodobnie uniemożliwiły jego obserwację przez sondę Voyager 2, czyli jedyną misję, która wykonała przeloty obok Urana i Neptuna, a także przez teleskop Hubble'a.

Księżyc S/2025 U1

Nowo odkryty księżyc nazwano S/2025 U1. Jest on niewielkich rozmiarów, jego średnica wynosi około 10 kilometrów. Badacze mają nadzieję, że może on ujawnić, w jaki sposób powstały pierścienie Urana - czy pod wpływem grawitacji, czy też w wyniku jakiegoś kosmicznego wydarzenia.

- Księżyc znajduje się 56 tysięcy kilometrów od centrum Urana, orbitując wokół płaszczyzny równikowej planety pomiędzy orbitami Ofelii (która znajduje się tuż poza głównym układem pierścieni Urana) i Bianki - powiedziała El Moutamid, odnosząc się do dwóch innych małych księżyców krążących wokół planety. - Jego prawie okrągła orbita sugeruje, że mógł powstać w pobliżu swojego obecnego położenia - dodała.

Uran na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA, ESA, CSA, STScI. Image processing: J. DePasquale (STScI)

Uran na zdjęciu wykonanym przez sondę Voyager 2 NASA/JPL

