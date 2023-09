To nie liście, tylko nieznane nauce gatunki owadów

Siedem nowych gatunków liśćców - owadów, które do złudzenia przypominają liście - zostało opisanych przez naukowców. Było to niełatwe zadanie, ponieważ blisko spokrewnione osobniki bardzo często się od siebie różniły, przypominając za to swoich dalszych kuzynów. Jak tłumaczyli badacze, odkrycia te pomogą w ochronie tych bezkręgowców.

Ukryte gatunki

Badanie genetyczne pokazało, że część spośród liśćców należała do siedmiu zupełnie nowych gatunków. Niektóre owady znacząco różniły się między sobą - przykładowo, na poniższym zdjęciu osobniki B i C należą do tego samego gatunku, Phyllium ortizi z Filipin, podczas gdy na fotografii A znajduje się przedstawiciel zupełnie innego gatunku, indyjskiego Pulchriphyllium anangu. To właśnie takie "ukryte gatunki" stanowią największe wyzwanie dla badaczy.