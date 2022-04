Odkryto gigantycznego gazowego olbrzyma, który właśnie się "rodzi"

Naukowcy odkryli planetę, która jest dziewięciokrotnie większa niż Jowisz. Dopiero co się formuje, a proces ten przebiega w nietypowy sposób. - Jest to najwcześniejszy etap narodzin gazowego olbrzyma, jaki udało się zaobserwować - powiedział astrofizyk Thayne Currie, jeden z autorów badania.

Planeta AB Aur b

Jak dotąd zidentyfikowano ponad pięć tysięcy egzoplanet, czyli planet spoza naszego Układu Słonecznego. AB Aur b należy do największych. Gwiazda AB Aurigae, wokół której krąży rodząca się planeta, jest około 2,4 razy bardziej masywna niż nasze Słońce i prawie 60 razy jaśniejsza. Ma około dwóch milionów lat, nazywa się ją więc gwiezdnym niemowlęciem. Dla porównania - nasze Słońce liczy sobie ponad 4,5 miliarda lat. Co ciekawe - AB Aur b znajduje się bardzo daleko od swojej gwiazdy-matki. Dzielą ją od niej aż 93 jednostki astronomiczne, a więc dystans trzy razy większy niż ten pomiędzy Słońcem a Neptunem.

Dystans dzielący rodzącą się planetę i jej gwiazdę sprawia, że naukowcy mają co rozważać. Kiedy formują się gazowe olbrzymy, to w dużym uproszczeniu polega to na tym, że skaliste jądro za pomocą grawitacji stopniowo przyciąga do siebie gaz znajdujący się w dysku protoplanetranym będącym w niewielkiej odległości od gwiazdy. Naukowcy dotychczas sądzili, że tak powstają wszystkie gazowe planety. Model ten sprawdza się w przypadku obiektów z Układu Słonecznego, ale nie było pewności, czy ma odniesienie także do planet spoza Układu Słonecznego.