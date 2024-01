Odkryto gen kluczowy w badaniu otyłości. Dzięki niemu naukowcy "wyłączyli" tycie

Mechanizm, który przyczynia się do występowania otyłości, został odkryty przez naukowców. Jak wynika z badań przeprowadzonych na myszach, pod wpływem diety wysokotłuszczowej obecne w komórkach tłuszczowych mitochondria zaczęły rozpadać się na mniejsze, co ograniczyło ich zdolności metaboliczne. Proces ten warunkuje gen, którego "wyłączenie" pozwalało gryzoniom uniknąć konsekwencji tłustej diety.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, problem otyłości dotyczy ponad 20 procent ludzi na świecie, a każdego roku przedwcześnie umiera przez nią ponad 4,5 miliona osób. Specjaliści uważają, że do 2030 roku na tę chorobę przewlekłą będzie cierpieć miliard ludzi. Liczne prace naukowe wskazują, że schorzenie związane jest nie tylko z brakiem ruchu i niezdrową dietą, ale także z zaburzeniami metabolicznymi. Potwierdza to badanie naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UCSD), którego wyniki opublikowano na łamach "Nature Metabolism".

Błędne koło

Badanie zostało przeprowadzone na myszach, spośród których część karmiona była wysokotłuszczowym pokarmem. Naukowcy zmierzyli następnie wpływ tej diety na mitochondria komórek ich białej tkanki tłuszczowej. Mitochondria to struktury odpowiedzialne za wytwarzanie energii. Jak się okazało, pod wpływem wysokotłuszczowej diety ulegały fragmentacji, dzieląc się na mniejsze i mniej wydajne jednostki, które spalały mniej tłuszczu.

- Nadmierna podaż kalorii spowodowana przejadaniem się może prowadzić do przybierania na wadze. Wyzwala ona też szereg procesów metabolicznych, które zmniejszają spalanie energii, dodatkowo pogłębiając otyłość - powiedział Alan Saltiel, współautor badania.

Jednocześnie naukowcy odkryli, że ten mechanizm jest napędzany przez aktywność pojedynczego enzymu o nazwie RaIA. Pełni on wiele funkcji, w tym pomaga rozkładać mitochondria, gdy te działają nieprawidłowo. Wysokotłuszczowa dieta zwiększa aktywność cząsteczki, która zakłóca normalne funkcjonowanie mitochondriów i powoduje ich fragmentację, co prowadzi do zaburzeń metabolicznych związanych z otyłością.