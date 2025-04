Odkryto dwa nowe gatunki tasiemców

Naukowcy z japońskiej uczelni Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) odkryli dwa nowe gatunki tasiemców. Larwy tych pasożytów znaleziono w jelitach i żołądkach dziko żyjących kałamarnic.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Japońskim biologom udało się odkryć dwa nowe gatunki tasiemców. Znaleziono je we wnętrznościach dziko żyjących kałamarnic gatunku Sepiotheutis lessoniana. Artykuł na ten temat został opublikowany na początku kwietnia w czasopiśmie "Journal of Invertebrate Pathology". Badania trwały od grudnia 2022 r. do października 2023 r. Podczas nich przeprowadzono sekcję zwłok 45 dziko żyjących osobników Sepiotheutis lessoniana, a także 62 osobników żyjących w niewoli.

- Wszystkie tasiemce znalezione w kałamarnicach gatunku Sepiotheutis lessoniana znajdowały się w stadium larwalnym, co sugeruje, że wykorzystały te głowonogi jako żywicieli pośrednich - powiedział doktor Mehmet Arif Zoral z Okinawa Institute of Science and Technology (OIST).

Nowe gatunki tasiemców

Jeden z nowo odkrytych gatunków tasiemców nazwano Nybelinia enterika. Słowo "enter" pochodzi z języka greckiego i nawiązuje do jelit, a słowo "ika" to potoczna nazwa kałamarnicy w języku japońskim. Drugi, nieznany dotąd gatunek należy do rodzaju Phoreiobothrium.

- Nie znaleziono żadnych tasiemców poza jelitami i żołądkami kałamarnic, co sugeruje, że mogą być one ograniczone przez ścianę jelita - tłumaczył badacz.

Nowo odkryty gatunek tasiemca Nybelinia enterika Okinawa Institute of Science and Technology

Nowo odkryty gatunek tasiemca Nybelinia enterika Okinawa Institute of Science and Technology

Nowo odkryty gatunek tasiemca z rodzaju Phoreiobothrium Okinawa Institute of Science and Technology

Tasiemiec z rodzaju Phoreiobothrium Okinawa Institute of Science and Technology

Czy nowe gatunki zagrażają ludziom?

- Zagrożenia dla ludzkiego zdrowia są jeszcze nieznane. Wiadomo jednak, że enzymy, których tasiemce te używają do trawienia tkanki kałamarnicy, powodują reakcje alergiczne u ludzi - powiedziała dr Lucia Zifcakova. Badaczka podkreśliła, że larwy tasiemców są mikroskopijne. - Larwa Nybelinia enterika mierzy średnio zaledwie jeden milimetr długości, a larwa gatunku rodzaju Phoreiobothrium około połowę tego rozmiaru - mówiła.

W czasie badań pasożyty nie zostały znalezione w kałamarnicach z hodowli.

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: Okinawa Institute of Science and Technology