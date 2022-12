To DNA pobiło absolutny rekord. "Możemy cofnąć się w czasie dalej, niż ktokolwiek ośmielał się wyobrażać"

Najstarsze DNA

Do tej pory najstarszy okaz zawierający fragmentaryczne DNA liczył milion lat i pobrano go z kości syberyjskiego mamuta.

Próbki pochodzą z drzew, krzewów i zwierząt

Mastodonty na dalekiej Grenlandii

To przełomowe odkrycie

Profesor Love'a Dalen, paleontolog z Centre for Palaeogenetics w Sztokholmie, który pracował nad badaniami DNA zębów mamuta, uważa, ze to przełomowe odkrycie.

"To jest naprawdę niesamowite odkrycie. Może ono nam dostarczyć informacji o dokładnym składzie ekosystemów w różnych punktach w czasie, co jest naprawdę ważne, aby zrozumieć, jak przeszłe zmiany klimatu wpłynęły na różnorodność biologiczną na poziomie gatunków. Jest to coś, czego nie potrafi zrobić zwierzęce DNA" - napisał w e-mailu do CNN.