Odkryto 19 tysięcy podmorskich wulkanów. "To po prostu oszałamiające"

Podwodne góry

W nowym badaniu opublikowanym niedawno w czasopiśmie "Earth and Space Science", zespół ekspertów postawił sobie za zadanie odkrycie i zmapowanie jak największej liczby podwodnych gór. Wykorzystał do tego celu dane z satelitów radarowych, w tym CryoSat-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Twórcami publikacji byli eksperci z amerykańskiego Scripps Institution of Oceanography, uczelni University of Hawaii oraz japońskiego Chungnam National University.