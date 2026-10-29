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Nauka

Odkryli lodową "kapsułę czasu". Kryła historię sprzed 128 tysięcy lat

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Lodowiec Karora w Tybecie
Lodowiec Triglavski niknie w oczach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Meiqianbao/Shutterstock
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Naukowcy odkryli lodowe próbki, które mogą mieć ponad 128 tysięcy lat. Kryły się głęboko w głębi czapy lodowej w Tybecie. Badacze mają podstawy sądzić, że wysokogórski lód przetrwał tam od czasów ostatniej epoki lodowcowej, przez co może stanowić źródło informacji o dawnym klimacie Ziemi.

Naukowcy badali rdzenie wydrążone z lodowej czapy Guliya (północno-zachodni Tybet) w 1992 i 2015 roku. Mimo, że próbki pobrano w odstępie 23 lat, wykazały one uderzająco podobne wzorce izotopów tlenu - wykorzystywane są one do rekonstrukcji dawnych warunków środowiskowych. Tak niewielka rozbieżność wskazuje, że lód zachował wiarygodny i powtarzalny zapis historii klimatu.

- Powtarzalność zapisów w obrębie jednej pokrywy lodowej jest niezwykle ważna - powiedział Lonnie Thomson, główny autor badania opublikowanego na łamach "Science Advances". - Jeśli ćwierć wieku później otrzymuje się identyczny zapis, może to wiele powiedzieć o zachowaniu lodu na przestrzeni czasu - dodał.

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Datowanie starożytnego lodu tybetańskiego

Rdzenie lodowe są cennym źródłem informacji na temat klimatu, jaki panował w przeszłości. Gdy gromadzący się śnieg stopniowo ulega sprasowaniu w lód, może zachować chemiczne ślady ówczesnej atmosfery oraz warunków środowiskowych. Badając poszczególne warstwy, naukowcy mogą odtworzyć przebieg zmian klimatu na przestrzeni tysięcy lat, przez co lód może pełnić funkcję swoistej "kapsuły czasu".

Lodowiec Karora w Tybecie, jedna z wielu mas lodowych Wyżyny Tybetańskiej
Lodowiec Karora w Tybecie, jedna z wielu mas lodowych Wyżyny Tybetańskiej
Źródło zdjęcia: Meiqianbao/Shutterstock

Określenie chronologii oraz wieku lodu nie jest jednak prostym zadaniem. Zespół Thomsona wykorzystał do tego zaawansowaną metodę datowania z pomocą radioaktywnych izotopów berylu i chloru. Następnie badacze porównali swoje ze zbadanymi próbkami z pobliskich osad jaskiniowych w Tybecie. Na tej podstawie naukowcy określili, że lód w lodowcu Guliya może kryć w sobie ślady starsze niż sprzed 128 tysięcy lat.

- To naprawdę kluczowe odkrycie, ponieważ poza regionami polarnymi jest to jedyny znany nam rdzeń lodowy z szczytów górskich, który sięga tak daleko w przeszłość - powiedział Thomson.

Badany lód jest starszy niż holocen

Interpretacja wyników badań zależy jednak od wiedzy o tym, kiedy powstała każda z warstw. Z tego powodu wcześniejsze badania czapy lodowej Guliya nie dawały jednoznacznych odpowiedzi. Naukowcy sądzili, że najstarsze informacje zachowane w jej lodzie pochodzą dopiero z połowy holocenu - epoki geologicznej, która rozpoczęła się blisko 12 tysięcy lat temu po ostatniej epoce lodowej.

Wyniki zespołu wskazują, że przynajmniej część badanego lodu pochodzi jeszcze sprzed początku holocenu. To jest szczególnie istotne dla zrozumienia, czy masy lodowe w Tybecie przetrwały okres, gdy Ziemia wychodziła z ostatniego okresu zlodowacenia.

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- Gdybyśmy mieli w Tybecie wyłącznie lód z epoki holocenu, oznaczałoby to, że wielkie pokrywy lodowe z ostatniej epoki lodowcowej nie przetrwały wczesnego holocenu. Nasze dowody wskazują jednak, że im się to udało - powiedział główny autor badania.

 
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Źródło zdjęcia: sxc.hu

Odkrycie pokazuje historię lodowców na Ziemi

Dokładniejsze określenie wieku lodu może pomóc naukowcom odtworzyć historię zlodowaceń na Ziemi, w tym ustalić, kiedy lód się tworzył, jak długo się utrzymywał i kiedy zanikał. To z kolei pozwoli lepiej zrozumieć naturalne cykle klimatyczne planety.

- Kiedy na naszej planecie zaczął się tworzyć lód i jak wyglądały naturalne procesy jego zanikania? Musimy to wiedzieć, a jedynym sposobem, by je wykazać, są dokładne skale czasowe zapisane w rdzeniach - powiedział Thomson.

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Naukowcy zamierzają ponownie przyjrzeć się rdzeniom lodowym z Guliya. Znajomość ich rzeczywistego wieku może pozwolić inaczej zinterpretować zachowane w nich informacje o dawnym klimacie i środowisku. - Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki przedstawiają bardzo spójny obraz sytuacji - powiedział Thompson - Jeśli badania są rzetelne, wyniki są ze sobą zgodne. To my musimy nadążyć z ich właściwą interpretacją - dodał.

Źródło: Science Daily, The Ohio State University
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Tagi:
TybetLodowceNauka
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