Odkrycie nowych ssaków to rzadkość. Aż dwa gatunki kretów odnaleziono w Turcji

Bardzo wytrzymałe

Oba nowe gatunki - Talpa hakkariensis i Talpa davidiana tatvanensis - żyją w górach we wschodniej Turcji. Są w stanie przetrwać temperaturę do 50 stopni Celsjusza latem, a zimy spędzają zakopane pod dwumetrową warstwą śniegu.

Informacja o odkryciu została opublikowana w czasopiśmie akademickim "Zoological Journal of the Linnean Society".

Odrębne, choć podobne

- Znamy około 6,5 tysiąca gatunków ssaków. Dla porównania - wiemy o około 400 tysięcy gatunków chrząszczy, a szacuje się, że jest ich od jednego do dwóch milionów. Z zewnątrz nowo odkryte krety wydają się podobne do znanych już gatunków ze względu na to, że ewolucja pod ziemią narzuca duże ograniczenia kształtu i wielkości ciała. Tak naprawdę krety mają bardzo niewiele możliwości w tej kwestii. Nasze badanie pokazuje, jak łatwo możemy nie doszacować bioróżnorodności, szczególnie pośród ssaków, co do których wielu ludzi zakłada, że znamy już wszystkie gatunki żyjące na naszej planecie - opisał prof. Bilton.