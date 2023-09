Jest nowy gatunek łuskowca. Odkrycia dokonano przypadkiem, naukowcy nie kryją zaskoczenia

Grupa naukowców badająca łuski pochodzące z nielegalnego handlu przypadkiem odkryła nowy gatunek łuskowców. Zespół ekspertów nazwał go Manis mysteria. Artykuł na ten temat pojawił się w poniedziałek 25 września na łamach "PNAS".

Do tej pory znanych było osiem gatunków łuskowców - cztery występujące w Azji i cztery w Afryce. Zwierzęta te są przedmiotem nielegalnych polowań i handlu ze względu na jadalne mięso i charakterystyczne łuski przypominające pancerz, które według medycyny ludowej mają wartości lecznicze.

Grupa naukowców badająca łuski pochodzące z przemytu - skonfiskowane w Hongkongu i chińskiej prowincji Yunnan w latach 2012-2019 - przypadkiem odkryła nowy, dziewiąty gatunek łuskowców. Zespół nazwał go Manis mysteria. Artykuł na ten temat pojawił się w poniedziałek 25 września na łamach "PNAS".

"Byliśmy dość zaskoczeni, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że nowy gatunek może zostać odkryty na podstawie skonfiskowanych łusek" - napisał w e-mailu do CNN jeden z autorów badania Jing-Yan Hu z Yunnan University.

Zespół badawczy przeprowadził analizę 33 próbek łusek pochodzących z kilku różnych konfiskat. Pięć z nich przywierało do skóry zwierząt, a trzy do pazurów. Pozostałe próbki pochodziły z pojedynczych łusek znalezionych na ogonach, grzbietach, brzuchach lub głowach łuskowców.

Genomika może pomóc chronić zagrożone gatunki

Kształt skonfiskowanych łusek początkowo sugerował, że należą one do jednego z czterech, poznanych gatunków łuskowców występujących w Azji. Jednak po przeprowadzeniu dokładnej analizy DNA okazało się, że badacze odkryli całkiem nowy gatunek.

Jednym z najnowszych takich odkryć dokonanych za pomocą genomiki była identyfikacja nieznanego gatunku orangutana w 2017 roku. - Chociaż nie jest to niespotykane, odkrycia takie jak te są dość niezwykłe - powiedziała Wilder, dodając, że wyniki badania łuskowców były przekonujące. Genomika to dziedzina biologii teoretycznej, która zajmuje się analizą genomu organizmów.

Niewiele jeszcze wiadomo o Manis mysteria , ale teraz, gdy jego istnienie zostało ustalone, obrońcy przyrody mogą pracować nad jego ochroną. - Odkrycie dziewiątego gatunku jest znaczące - zauważył Hu. - Odkrycie to znacznie poszerza naszą obecną wiedzę na temat różnorodności i ewolucji łuskowców - dodał.

Gatunek "krytyptyczny"

"Gdy gatunek wymrze, jego unikalna różnorodność biologiczna zostanie utracona" - napisała w e-mailu Wilder. "Dzięki odkryciu nowego gatunku łuskowca, który jest prawdopodobnie zagrożony wyginięciem, a także dzięki większej liczbie badań nad jego zasięgiem, ekologią, historią życia i statusem ochrony, strategie ochrony mogą być dostosowane specjalnie w celu zapewnienia przetrwania tego gatunku" - dodała. Ponieważ Manis mysteria ma tylko niewielką zmienność genetyczną w stosunku do innych łuskowców, gatunek ten jest obecnie opisywany jako "kryptyczny".

Gatunki kryptyczne, nazywane też bliźniaczymi, są do siebie tak podobne, że utrudnia to rozróżnienie ich na podstawie morfologii. "Nowo odkryta zdolność do identyfikacji gatunków łuskowców poprzez badanie łusek jest "dobrodziejstwem" dla naukowców zajmujących się ochroną przyrody - napisała Wilder. - Często rzadki gatunek jest mylony z bardziej pospolitym - powiedziała Wilder. - Dzięki zaawansowanym technologiom DNA jesteśmy coraz lepsi w identyfikacji gatunków kryptycznych - dodała.