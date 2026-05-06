Nauka

Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża

Gatunek australijskiej ćmy ma ciekawą strategię nawigacyjną
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył na Krecie nowy gatunek ćmy. Zdaniem ekspertów jest endemiczny, co oznacza, że nie występuje w żadnym innym miejscu. Owada nazwano na cześć papieża Leona XIV.

Nowy gatunek znaleziono na terenie gór Lefka Ori położonych w zachodniej części Krety w Grecji. Odkrycia dokonali badacze z austriackiego muzeum Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft, Fińskiego Muzeum Historii Naturalnej i muzeum zoologii Zoologische Staatssammlung. Artykuł na temat nowo odkrytego gatunku pojawił się na łamach "Nota Lepidopterologica".

Na cześć papieża Leona XIV

Dla kierownika badań, Petera Huemera z austriackiego muzeum Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft, nadanie nazwy gatunkowi jest czymś więcej niż formalnym aktem naukowym: stanowi również symboliczny apel do głowy Kościoła katolickiego, papieża Leona XIV, o podkreślenie centralnej odpowiedzialności ludzkości za ochronę istot żywych. To tym bardziej trafne, że motyle i ćmy są w chrześcijaństwie postrzegane jako symbole zmartwychwstania, przemiany (metamorfozy) i nieśmiertelnej duszy.

- Stoimy w obliczu globalnego kryzysu bioróżnorodności, a mimo to tylko ułamek gatunków na świecie został naukowo udokumentowany. Skuteczna ochrona bioróżnorodności wymaga najpierw rozpoznania, opisania i nadania nazw gatunkom - powiedział Peter Huemer. Zdaniem uczonych ćma jest prawdopodobnie endemiczna, czyli nie występuje w innych miejscach.

Źródło: AdobeStock

Pyralis papaleonei należy do rodzaju Pyralis z rodziny omacnicowatych (Pyralidae). Rozpiętość skrzydeł ćmy wynosi około dwóch centymetrów, co plasuje ją wśród średniej wielkości przedstawicieli swojej grupy. Fioletowe skrzydła przednie ozdobione są pomarańczowo-złotą plamą i wyraźnymi białymi paskami. Ćmy obserwowano przy sztucznym oświetleniu i wydają się być aktywne głównie w czerwcu.

Jak dotąd niewiele wiadomo na temat biologii i trybu życia nowego gatunku. Odróżniono go od pokrewnych na podstawie klasycznych cech morfologicznych, takich jak wzór skrzydeł, ubarwienie i budowa narządów płciowych, a także na podstawie genów. Analizy molekularne wykazały rozbieżność rzędu około sześciu procent w stosunku do najbliższego krewnego, co jednoznacznie wskazuje, że reprezentuje ona odrębny gatunek.

Źródło: Peter Huemer, Lauri Kaila, Andreas H. Segerer

Nazwy nawiązują do ubarwienia

Motyle i ćmy często otrzymują nazwy ze względu na cechy fizyczne, pochodzenie geograficzne lub na cześć wybitnych osób. W obrębie rodzaju Pyralis można jednak zaobserwować szczególną tradycję. Już w 1775 roku austriaccy przyrodnicy Michael Denis i Ignaz Schiffermueller opisali pierwszy gatunek tej grupy jako Pyralis regalis (królewski), zainspirowany jego efektownym ubarwieniem. Następnie pojawiły się ćmy Pyralis princeps (książęca) i Pyralis cardinalis (kardynalska), których nazwy również nawiązują do ubarwienia. Co roku opisuje się około 700 nowych gatunków ciem, głównie w tropikach. Jednak również w Europie badania podstawowe są dalekie od zakończenia: tylko w Alpach w ostatnich dekadach zidentyfikowano około 200 nieznanych wcześniej gatunków.

Źródło: PAP, Research Gate

owady, Papież Leon XIV
