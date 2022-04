Sztuczna inteligencja może pomóc wcześniej wykryć nowotwór jelita grubego

Rak jelita grubego to drugi najbardziej śmiertelny typ nowotworu na świecie. Dzięki badaniom międzynarodowego zespołu naukowców okazało się, że przy wsparciu sztucznej inteligencji można dwukrotnie zmniejszyć odsetek niewykrytych polipów, świadczących o możliwym nowotworze.

Większość polipów okrężnicy jest nieszkodliwa, ale niektóre z czasem rozwijają się w raka okrężnicy lub odbytnicy, który może być śmiertelny, jeśli zostanie wykryty dopiero w późniejszych badaniach. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak jelita grubego jest drugim najbardziej śmiertelnym nowotworem na świecie, z około 1,9 miliona przypadków i 916 tysiącami zgonów na całym świecie w 2020 roku.

Szczegóły badania

Kolonoskopia to badanie stosowane w celu wykrycia zmian lub nieprawidłowości w jelicie grubym (okrężnicy) i odbytnicy. W okresie od lutego 2020 r. do maja ubiegłego roku, 230 uczestników badania przechodziło dwie kolonoskopie tego samego dnia w ośmiu szpitalach i klinikach środowiskowych w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Jedna kolonoskopia wykorzystywała sztuczną inteligencję, a druga była przeprowadzana standardowo.