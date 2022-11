Nowe zdjęcie Mgławicy Stożek, zwanej fabryką gwiazd. ESO publikuje je z okazji 60. rocznicy

Mgławica Stożek. Nowe zdjęcie

Na nowym zdjęciu na centralnym planie widzimy długą na siedem lat świetlnych kolumnę Mgławicy Stożek, która stanowi część większego obszaru gwiazdotwórczego NGC 2264 i została odkryta pod koniec XVIII wieku przez astronoma Williama Herschela. Na niebie mgławicę tę widzimy w kształcie rogu w gwiazdozbiorze Jednorożca, co jest zaskakująco dobrze pasującą nazwą.

Mgławica Stożek jest idealnym przykładem kształtów podobnych do kolumn, które rozwijają się w olbrzymich obłokach zimnego gazu molekularnego i pyłu, o których wiadomo, że tworzą się tam nowe gwiazdy. Ten rodzaj kolumn powstaje, gdy masywne, niedawno uformowane, jasne niebieskie gwiazdy oddziałują wiatrem i intensywnym promieniowaniem ultrafioletowym, które rozwiewają materię z ich otoczenia. Gdy materia jest odsuwana, gaz i pył w dalszej odległości od młodych gwiazd ulega skompresowaniu w gęste, ciemne, wysokie kształty podobne do kolumn. To właśnie taki proces pomógł w utworzeniu ciemnej Mgławicy Stożek, wskazującej w kierunku od jasnych gwiazd w NGC 2264.