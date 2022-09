Nowa metoda wykrywania nowotworu piersi. Pomogły badania na myszach

Prognozować i wykrywać

"Ważny postęp w badaniach"

Rooney początkowo badał gruczoły młodszych myszy i odkrył, że program, który usuwał "szum" z tych obrazów pomógł zwiększyć wykrywanie nieprawidłowości w tkankach o strukturze bardziej gruczołowej, złożonej z obiektów o obłych kształtach. Jednak wraz ze starzeniem się i wzrostem ryzyka zachorowania na raka, odsetek tkanki gruczołowej spada, bardziej widoczne stają się naczynia krwionośne czy kanaliki mleczne. Kiedy do obrazów gruczołów sutkowych starszych myszy zastosowano technikę odszumiania, okazało się, że jest ona mniej niezawodna w wykrywaniu nieprawidłowości dotyczących naczyń i kanalików. Dlatego Rooney i jego zespół zastosowali inny program analizujący obrazy, używany głównie do wykrywania zmian naczyń krwionośnych w siatkówce oka.

- Posiadanie środków do dokładnej oceny gęstości gruczołów sutkowych u myszy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku badań klinicznych u kobiet za pomocą mammografii, jest ważnym postępem w badaniach - wskazała prof. Priscilla A. Furth, autorka publikacji na temat badania. - Metoda ma tę zaletę, że może być stosowana we wszystkich grupach wiekowych myszy i kształtów gruczołów sutkowych, w przeciwieństwie do niektórych metod stosowanych we wcześniejszych badaniach - dodała.