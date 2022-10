Sharpless z drugim Noblem. Jest tylko pięć takich osób

Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, K. Barry Sharpless, dołączył do elitarnego grona naukowców, którzy zdobyli tę nagrodę dwukrotnie. Poprzednio docenione zostały jego badania nad katalizatorami chiralnymi w reakcjach utleniania.

Amerykanin K. Barry Sharpless otrzymał Nobla już po raz drugi. Po raz pierwszy został on nagrodzony w dziedzinie chemii w 2001 roku. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła wtedy jego badania nad asymetryczną katalizą reakcji utleniania. Również wtedy nagroda została przyznana trzem naukowcom - jej druga część powędrowała do Williama S. Knowlesa i Ryoji'ego Noyoriego za badania nad reakcjami uwodorniania.

Pięciu naukowców w historii

Poza Sharplessem w elitarnym gronie zdobywców podwójnego Nobla znajduje się jeszcze czterech innych naukowców. Są to John Bardeen, Marie Skłodowska-Curie, Linus Pauling i Frederick Sanger. Polska badaczka została wyróżniona Nagrodą Nobla z fizyki w 1903 roku, wraz ze swoim mężem Pierre’em Curie i Henrim Becquerelem. W 1911 roku została ponownie nagrodzona w dziedzinie chemii. 81-letni podwójny noblista obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Jest profesorem kalifornijskiego instytutu Scripps Research w La Jolla. To również on ukuł pojęcie chemii "klik".