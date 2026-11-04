Nauka Niezwykłe odkrycie w szczątkach dinozaura Matylda Dziechcińska |

Prehistoryczna "autostrada dinozaurów" w Boliwii Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wyniki opisano na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences". Międzynarodowy zespół kierowany przez badaczy z Curtin University w Australii poddał analizom szczątki Aratasaurus museunacionali - teropoda żyjącego około 115 milionów lat temu, którego szczątki odkryto w północno-wschodniej Brazylii.

W znajdujących się w kościach kanałach naczyniowych badacze zidentyfikowali komórki wyglądające jak zmineralizowane czerwone krwinki. Podobne struktury obserwowano już wcześniej w innych skamieniałościach, ale brakowało dowodów na ich jednoznaczną identyfikację. Tym razem analizy dostarczyły jednak mocnych dowodów przemawiających za tym, że są to zmineralizowane pozostałości czerwonych krwinek.

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"Przełomowe odkrycie"

W próbkach wykryto między innymi zachowany hem B, czyli cząsteczkę związaną z transportem tlenu przez hemoglobinę, oraz jego zmienioną chemicznie pochodną. Zdaniem badaczy stanowi to mocny dowód na to, że mają do czynienia ze skamieniałymi pozostałościami krwi.

- Wykrycie nienaruszonych cząsteczek pokrewnych hemowi w czerwonych krwinkach sprzed 115 milionów lat jest zadziwiające: to naprawdę przełomowe odkrycie - powiedziała Kliti Grice z Curtin University, która kierowała badaniami.

Ekspertka dodała, że odkrycie nie tylko poszerza znany zapis kopalny dotyczący krwi, ale też zapewnia bezpośredni wgląd w fizjologię dawno wymarłych zwierząt. - Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć zarówno je same, jak i świat, w którym żyły - powiedziała.

Minerał jak kapsuła czasu

Naukowcy ustalili, że kluczową rolę w mineralizacji czerwonych krwinek mógł odegrać hausmanit, który wytworzył się w szczątkach. Minerał zadziałał jak naturalna kapsuła czasu, stabilizując struktury komórkowe i cząsteczki. Badacze przypuszczają, że dobremu zachowaniu szczątków sprzyjały również warunki, w jakich znalazło się ciało teropoda. Dinozaur mógł zostać szybko pogrzebany w ubogim w tlen środowisku.

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- Odkrycia te podważają dawne założenia, że niektóre cząsteczki, jak pochodne hemu, nie są w stanie przetrwać w tak odległej skali czasowej - powiedziała Grice. - Otwierają one nowe perspektywy dla paleontologii na poziomie molekularnym, pozwalając nam badać ewolucję krwi, metabolizmu, a nawet poziomu aktywności dawno wymarłych zwierząt - dodała.

Potencjalne znaczenie dla astrobiologii

Zdaniem Martina Van Kranendonka z Curtin University, znaczenie odkrycia wykracza poza samą paleontologię. Wyniki pokazują bowiem, że niektóre struktury molekularne mogą zachowywać się przez niezwykle długi czas, również w trudnych warunkach środowiskowych. Może to mieć znaczenie dla astrobiologii, w tym dla badań nad śladami dawnego życia poza Ziemią.

- Badanie to pokazuje, w jaki sposób skoordynowane wysiłki różnych instytucji i dyscyplin naukowych na wielu kontynentach mogą dostarczyć niezwykłych spostrzeżeń na temat pradawnego życia - powiedział Van Kranendonk.