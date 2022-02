"Niewidzialne" trzęsienie ziemi wywołało tsunami, które rozlało się na trzy oceany

Były pewnie niejasności

W sierpniu 2021 roku ogromne tsunami rozlało się na północnym Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Był to pierwszy przypadek tsunami zarejestrowanego na trzech różnych oceanach od czasu katastrofalnego trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Naukowcy sądzili wtedy, że zeszłoroczne tsunami było spowodowane przez trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5, które wykryto w pobliżu wysp Georgia Południowa i Sandwich Południowy (należących do brytyjskiego terytorium zamorskiego na południowym Oceanie Atlantyckim).

Jednak nie wszystko było takie, jakim się wydawało. Naukowcy byli zdziwieni, gdy odkryli, że domniemane epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości 47 kilometrów pod dnem oceanu. Była to zbyt duża głębokość do wywołania tsunami. Oprócz tego, pęknięcie płyty tektonicznej, które je spowodowało, miało długość prawie 400 km. Takie zdarzenie z kolei powinno wywołać znacznie silniejsze trzęsienie ziemi.

Kilka trzęsień zamiast jednego

Teraz, nowe badania opublikowane 8 lutego w czasopiśmie naukowym "Geophysical Research Letters" wykazały, że domniemane trzęsienie ziemi było w rzeczywistości sekwencją pięciu różnych trzęsień, oddzielonych od siebie o zaledwie kilka minut. Trzecie z nich okazało się płytsze i nie zostało wykryte przez systemy do monitorowania drgań skorupy ziemskiej. Tymczasem miało magnitudę 8,2 i to właśnie ono okazało się odpowiedzialne za tsunami.

Naukowcy byli w stanie wyłowić sygnał trzeciego trzęsienia z plątaniny fal sejsmicznych tylko dzięki podzieleniu danych na 500-sekundowe odcinki. Potem, by wyodrębnić jego części składowe, wykorzystali specjalny algorytm. Dopiero wtedy pojawiło się trzęsienie, które trwało około 200 sekund i - jak powiedział Jia - stanowiło 70 procent energii uwolnionej podczas całego zdarzenia. Pęknięcie płyt tektonicznych miało 200 kilometrów i doszło do niego na głębokości 15 kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Były to doskonałe warunki, by powstało tsunami.