Nietoperze są jak wokaliści deathmetalowi. Na dodatek mają więcej oktaw niż Mariah Carey

Ciężkie brzmienia nietoperza

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Danii przyjrzeli się procesom, jakie zachodzą w krtani nietoperzy, gdy wydają one dźwięki. Aby to uczynić, pobrali krtanie od pięciu nocków rudych ( Myotis daubentoni ) i rozpięli je na specjalnym rusztowaniu. Następnie przez organy przepuszczony został strumień powietrza, a badacze nagrali ruchy krtani w zwolnionym tempie.

"Niektóre dźwięki wydają się agresywne"

Lepiej niż Prince i Mariah Carey

- To jest niezwykłe. Większość ssaków ma zakres od trzech do czterech oktaw, a ludzie około trzech. Niektórzy ludzcy śpiewacy mogą osiągnąć zakres od czterech do pięciu, ale to wyjątki. Dobrze znane przykłady to Mariah Carey, Axl Rose i Prince. Okazuje się, że nietoperze przekraczają ten zakres - wyjaśnia Elemans.