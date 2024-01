Zjadają zatrważające ilości cukru, ale nie chorują. Na czym polega fenomen tych zwierząt?

Przystosowane do jedzenia cukru

Analiza DNA wykazała natomiast, że części kodu genetycznego kontrolujące aktywność poszczególnych genów wyewoluowały tak, by włączać i wyłączać geny pomagające w metabolizmie cukrów. Prawdopodobnie pomaga to nietoperzom owocożernym reagować na nagły wzrost lub spadek poziomu cukru we krwi.

Superbohaterowie ewolucji

- W przypadku cukrzycy organizm ludzki nie jest w stanie wytwarzać ani wykrywać insuliny, co prowadzi do problemów z kontrolowaniem poziomu cukru we krwi - powiedział Nadav Ahituv, współautor artykułu. - Nietoperze owocożerne mają jednak pewien genetyczny system, który kontroluje poziom cukru we krwi. Chcielibyśmy uczyć się od tego systemu, aby opracowywać dla ludzi lepsze terapie.