Niedobory snu mogą prowadzić do zmian w mózgach dzieci. "Niepokojący wynik"

Zdaniem naukowców z University of Maryland zapewnienie dzieciom od dziewięciu do nawet 12 godzin snu w ciągu nocy sprzyja prawidłowemu rozwojowi mózgu. W badaniach wzięło udział ponad osiem tysięcy młodych ochotników.

Z badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z University of Maryland wynika, że dzieci w wieku przednastoletnim, które spały mniej niż dziewięć godzin w ciągu nocy, miały znaczące, negatywne zmiany w mózgach związane z pamięcią, inteligencją oraz zachowaniem. Wnioski opublikowano na łamach "The Lancet Child & Adolescent Health".

Skutki niedoboru snu są długofalowe

Objęło ono między innymi historię medyczną, rezonanse magnetyczne mózgów oraz ankiety wypełniane przez dzieci i ich rodziców. - Odkryliśmy, że dzieci, które nie miały odpowiedniej ilości snu - spały krócej niż dziewięć godzin w ciągu nocy na początku badania - miały mniej istoty szarej w niektórych partiach mózgu, związanych z koncentracją, pamięcią i kontrolą zachowań niż te, które miały zdrowe nawyki dotyczące snu - powiedział doktor Ze Wang, autor analizy. - Różnice te utrzymywały się jeszcze przez dwa lata. To niepokojący wynik, który sugeruje długofalowe, negatywne skutki niedoboru snu - dodał. Dalsze obserwacje ujawniły kolejne zależności. Jak się okazało, te dzieci, które spały wystarczająco dużo, w ciągu kolejnych dwóch lat potrzebowały coraz mniej snu. Przy niedoborach takiej ewolucji badacze nie zauważyli. Naukowcy wzięli pod uwagę różnorodne czynniki towarzyszące, takie jak status społeczno-ekonomiczny, płeć czy rozwój fizyczny. - Staraliśmy się porównać obie grupy tak dokładnie, jak to tylko możliwe, aby móc możliwie w pełni zrozumieć długofalowy wpływ zbyt małej ilości snu na dziecięcy mózg - podkreślił dr Wang. - Potrzebne są dodatkowe badania, które mogłyby potwierdzić nasze odkrycie i sprawdzić, czy jakieś interwencje mogą poprawić zwyczaje związane ze snem i odwrócić neurologiczne szkody - dodał.

Nauka odpowiednich nawyków

Eksperci z American Academy of Pediatrics zachęcają rodziców do wyrabiania u dzieci odpowiednich przyzwyczajeń związanych ze snem. Mówią o zadbaniu o stałą rutynę, zachęcaniu do ruchu w ciągu dnia, ograniczaniu czasu spędzanego przed ekranami i zupełnej rezygnacji z nich na godzinę przed snem. - W trakcie pełnego różnych wydarzeń dzieciństwa, przy dniach wypełnionych lekcjami i innymi zajęciami, sen czasami może być zaniedbywany. Teraz widzimy, jak szkodliwe może to być dla rozwoju dziecka - mówi profesor E. Albert Reece, dziekan University of Maryland School of Medicine.