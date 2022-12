Niedawno wypuszczony satelita może utrudniać obserwację nieba. "Wkraczamy na nieznane terytorium"

Wystrzelony we wrześniu satelita rozwinął potężną antenę, która odbija tak wiele światła, że utrudnia pracę astronomom. Dodatkowo obserwacjom astronomicznym szkodzić może sprawdzany przez satelitę nowy typ łączności.

Konkurencja dla gwiazd

Od momentu trafienia na orbitę satelita BlueWalker 3 okrążał Ziemię zwinięty w formę przypominającą kokon. Teraz jednak rozwinął antenę wielkości autostradowego billboardu i zwiększył swoją jasność około 40 razy. Tym samym konkuruje z najjaśniejszymi gwiazdami, a to przeszkadza w obserwacjach nieba.

- To zupełnie nowe zagrożenie. Wkraczamy na nieznane terytorium - stwierdził John Barentine, astronom z firmy Dark Sky Consulting.

Planowane są kolejne, jeszcze większe instrumenty

BlueWalker 3 to prototyp dla serii 168 jeszcze większych satelitów BlueBirds. Operator urządzenia, firma AST SpaceMobile, twierdzi, że nawet ta konstelacja zniknie w obliczu dziesiątek tysięcy planowanych satelitów Starlink oraz, że nie będzie zakłócać astronomicznych badań.

Tymczasem astronomowie tacy jak dr Barentine są zdania, że nawet niewielka flota tych potężnych, jasnych urządzeń zakłóci zdolność naziemnych teleskopów do wykrywania niektórych obiektów, w tym potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi asteroid.

Kwestia komunikacji

Zanieczyszczenie światłem to niestety niejedyny problem. Satelita został stworzony do testowania nowej technologii, która ma umożliwiać komunikację komórkową bez naziemnych przekaźników - telefony mają się łączyć bezpośrednio z satelitą. To oznacza możliwe zakłócenia także obserwacji prowadzonych w zakresie fal radiowych.