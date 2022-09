Niebieskie światło może przyspieszać proces starzenia. Naukowcy badali muszki owocowe

W czasie eksperymentu u muszek owocowych wystawionych na działanie niebieskiego światła przez 10-14 dni zaobserwowano różnice w poziomach niektórych małych cząsteczek, zwanych metabolitami, wytwarzanych w komórkach, w porównaniu do muszek przebywających w ciemności.

- Jako pierwsi pokazaliśmy, że poziom określonych metabolitów - substancji niezbędnych komórkom do prawidłowego funkcjonowania - został zmieniony u muszek wystawionych na niebieskie światło - powiedziała prof. Giebultowicz. - Nasze badanie sugeruje, że unikanie niebieskiego światła może być dobrą strategią opóźniającą starzenie się - dodała.

"Cząsteczki sygnałowe są takie same w komórkach muszek jak i ludzi"

- Bursztynian jest kluczowy dla produkcji paliwa dla komórek oraz ich wzrostu. Wysoki poziom bursztynianu po ekspozycji na niebieskie światło można porównać do dużej ilości benzyny, która z dystrybutora nie trafia do samochodu - wytłumaczyła prof. Giebultowicz. - Inne niepokojące odkrycie pokazuje, że spada ilość cząsteczek odpowiedzialnych za komunikację między neuronami, takich jak glutaminian - dodała.

Zauważone zmiany oznaczają, że komórki nie działają optymalnie, a to, według naukowców może prowadzić do ich wcześniejszej śmierci. Tłumaczyłoby to zauważone już podczas poprzednich badań krótsze życie muszek wystawionych na działanie niebieskiego światła.