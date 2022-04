Na Neptunie zarejestrowano zaskakujące zmiany temperatury

Międzynarodowy zespół astronomów przez 17 lat obserwował zmiany temperatury Neptuna. Mimo lata panującego na południowej półkuli planety, przez większość czasu temperatura stopniowo spadała. Na sam koniec obserwacji okazało się jednak, że doszło tam do gwałtownego ocieplenia.

Przez 17 lat międzynarodowy zespół naukowców obserwował zmiany atmosferyczne temperatury Neptuna. Badacze korzystali z teleskopów naziemnych, w tym z VLT (Very Large Telescope), należącego do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Wykryli oni zaskakujący spadek globalnej temperatury, a także następujące po nim dramatyczne ocieplenie na biegunie południowym. Wyniki analiz ujrzały światło dzienne w poniedziałek w czasopiśmie naukowym "The Planetary Science Journal".