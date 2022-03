Drugie takie odkrycie w historii astronomii. Naukowcy znaleźli parę krążących wokół siebie czarnych dziur

Zespół naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Purdue, NASA oraz innych instytucji odkrył nowy układ podwójnych supermasywnych czarnych dziur. To drugie tego typu odkrycie w historii obserwacji astronomicznych. Obie czarne dziury mogą mieć masą podobną do 100 milionów mas Słońca (szacuje się, że nasza gwiazda dzienna waży 1,9884 kwintyliona kilogramów). Układ jest oddalony od naszej planety o 8,8 miliarda lat świetlnych.

Regularna zmienność

Kiedyś mogą się połączyć

Sporym zaskoczeniem dla naukowców był fakt, że obie czarne dziury krążą wokół siebie w niezbyt dużej, bo wynoszącej od 200 do 2000 AU (AU to jednostka określająca odległość Ziemia-Słońca) odległości. Astronomowie oszacowali, że to co najmniej 10 razy krótszy dystans, niż w przypadku odkrytej wcześniej pary czarnych dziur.