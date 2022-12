Naukowcy wskrzesili "wirusa zombie". Ekspert: powinniśmy się bać ukrytych pod lodem chorobotwórczych bakterii

- Pragnę państwa uspokoić przede wszystkim dlatego, że ten wirus, którego naukowcy "ożywili", zakaża amebę, czyli pierwotniaki, natomiast nie zakaża człowieka i innych zwierząt. On dla nas jest absolutnie niegroźny - powiedział w czwartek na antenie TVN24 BiŚ doktor Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Nie wiem na jakiej podstawie ktoś nadał mu bardzo medialną nazwę "wirusa zombie", bo on z zombie nie ma nic wspólnego - dodał.

Groźniejsze są ukryte pod lodem bakterie

- W tym przypadku nie jest to coś, co zagrażałoby zdrowiu ludzi. Natomiast zdecydowanie należy pochylić się nad zmianami klimatu, które mogą wpłynąć na wyzwolenie się ze stanu anabiozy chorobotwórczych bakterii, których jeszcze nie znamy - mówił ekspert.

Czy wieczna zmarzlina i lodowce mogą ukrywać w sobie niebezpieczne patogeny? - Jest to możliwe, natomiast biorąc pod uwagę to, jak 50 tysięcy lat temu wyglądała czapa lodowa, to raczej nie przypuszczam, żeby było to aż tak groźne dla nas - zauważył wirusolog.