Dla pacjentów, zwierząt domowych i bojących się igieł. Naukowcy opracowali miniaturowe tatuaże

Tatuaże to przede wszystkim sposób ozdoby ciała, ale często są one także wykorzystywane w medycynie. Służą one do zakrywania blizn i mogą przekazywać informacje o chorobach przewlekłych i alergiach. Naukowcy z Instytutu Technicznego Georgii na łamach czasopisma "iScience" przedstawili nowatorski sposób na ich bezbolesne wykonywanie w domowym zaciszu.