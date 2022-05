Naukowcy odkryli ponad 400 prehistorycznych struktur dookoła Stonehenge

Na świecie istnieje niewiele miejsc, które byłyby bardziej tajemnicze od Stonehenge. Archeolodzy szacują, że prehistoryczny monument powstał około trzech tysięcy lat przed naszą erą, ale najnowsze odkrycie w jego okolicy pozwala przypuszczać, że miejsce to miało istotne znaczenie także dla znacznie wcześniejszych kultur.

Grupa badaczy z Uniwersytetu w Birmingham oraz Uniwersytetu Gandawskiego odkryła ponad 400 dużych, prehistorycznych dołów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kamiennego kręgu. Zostały one celowo wykopane i uformowane przez dawnych ludzi. Archeolodzy zdecydowali się na odsłonięcie sześciu z nich, w tym największej struktury, mierzącej niemal cztery metry szerokości i dwa metry głębokości.

"Patrzymy na przekrój siedmiu tysięcy lat"

Nieco więcej problemów dostarczyło archeologom określenie przeznaczenia struktur: zespół badawczy nie potrafił ze stuprocentową dokładnością wskazać, w jakim celu zostały wykopane. Jedna z teorii głosi, że doły mogły stanowić swoiste "zaplecze techniczne" dla rytuałów przeprowadzanych w Stonehenge. Analiza kształtu i głębokości największego dołu wskazuje natomiast, że był on wykorzystywany przez myśliwych do łapania dużej zwierzyny: dzików, jeleni i turów leśnych.

Badacze przeprowadzili "biopsję terenu"

Do odnalezienia śladów prehistorycznej działalności człowieka, naukowcy wykorzystali technologię badań elektromagnetycznych. Wykorzystuje ona naturalne przewodnictwo elektryczne gleby do znajdowania ukrytych pod nią obiektów. Wyniki wstępnej analizy zostały następnie wykorzystane do wytypowania lokalizacji 60 odwiertów geoarcheologicznych oraz 20 dużych stanowisk archeologicznych.