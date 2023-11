Chińska rakieta, która uderzyła w Księżyc, miała ukryty ładunek. Nowe ustalenia Amerykanów

4 marca 2022 roku w powierzchnię Księżyca uderzył stworzony przez ludzi obiekt, któremu nadano nazwę WE0913A. Początkowo sądzono, że był to fragment rakiety wystrzelonej przez amerykańską firmę SpaceX. Późniejsze ustalenia sugerowały jednak, iż doszło do pomyłki, a obiekt był częścią chińskiej rakiety nośnej Długi Marsz 3C wystrzelonej w 2014 roku w ramach misji "Chang 5-T1". Chiny kategorycznie zaprzeczyły tym informacjom.

Chińska rakieta uderzyła w Księżyc

Podwójny krater na Księżycu

Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tej zagadki jest to, że obiekt który uderzył w Księżyc przypominał hantel – czyli był podłużny i na obu swoich końcach posiadał znaczną, porównywalną do siebie masę.

- Wiemy, że w przypadku rakiety misji "Chang'e 5 T1" uderzenie nastąpiło niemal w linii prostej w dół. By (przy takiej trajektorii – red.) uzyskać dwa kratery o mniej więcej takiej samej wielkości potrzebne są dwie zbliżone do siebie masy, oddalone od siebie - dodał Cambell, wskazując na uzasadnienie prawdziwości twierdzeń jego zespołu.

Nieujawniony ładunek w chińskiej rakiecie

Według oficjalnie dostępnych informacji górny człon rakiety Długi Marsz 3C powinien jednak mieć znaczącą masę jedynie na jednym końcu, stwarzaną przez swoje silniki o wadze ok. 1090 kg. Na drugim krańcu członu powinny znajdować się jedynie standardowe instrumenty pokładowe, których masa nie powinna przekraczać 27 kilogramów. Sugeruje to, że na pokładzie rakiety znajdować się musiał jakiś dodatkowy, "nieujawnionych przez Chiny" ładunek o dostatecznie dużej masie, by równoważył on masę silników.