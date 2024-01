Te bakterie wkrótce mogą zabijać 10 milionów ludzi rocznie

Do 2050 roku 10 milionów ludzi rocznie może umierać z powodu zakażeń bakteriami odpornymi na antybiotyki - przewidują naukowcy. Z tego powodu trwają poszukiwania nowych metod ich leczenia. Jedną z najbardziej obiecujących są bakteriofagi - niezwykłe wirusy, których jedynym celem jest atakowanie bakterii.

Według statystyk amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, w 2019 roku na całym świecie co najmniej 1,27 mln osób zmarło z powodu zakażenia odpornymi na antybiotyki bakteriami, zwanymi często superbakteriami. Jak już wówczas podkreślano, bakterie te stanowią "palące zagrożenie dla globalnego zdrowia publicznego".

Tymczasem perspektywy są alarmujące, w niedzielę informuje CNN. - Szacuje się, że do 2050 roku 10 milionów ludzi rocznie będzie umierać z powodu zakażenia superbakteriami. Czyli jedna osoba co trzy sekundy - uważa cytowana przez stację epidemiolożka Steffanie Strathdee z San Diego School of Medicine.