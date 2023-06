Na skraju naszego Układu Słonecznego może być uwięziona duża, obca planeta

Wyniki nowego, międzynarodowego badania zostały opublikowane w czerwcowym wydaniu czasopisma naukowego "Monthly Notices of the Royal Astronomy Society". Jego autorzy przeprowadzili symulacje naszego Układu Słonecznego w kształcie sprzed 4,5 miliarda lat, w czasie jego jeszcze niestabilnych początków.

Wędrujące planety

Przeprowadzone złożone symulacje komputerowe wykazały, że jest to możliwe. Największe szanse na przechwycenie takiej "niczyjej" planety stwierdzono jednak nie w sytuacjach, gdy przelatuje ona blisko innej gwiazdy, ale gdy pojawia się na skraju jej oddziaływania grawitacyjnego. W przypadku Układu Słonecznego wskazano hipotetyczny Obłok Oorta, czyli sferyczny obłok pyłu, skał i planetoid, wyznaczający skraj dominacji oddziaływania grawitacyjnego naszego Słońca. Choć dotąd jego istnienie nie zostało potwierdzone obserwacjami, uważa się, że obłok ten znajduje się bardzo daleko - w odległości od 2 tysięcy do 200 tysięcy jednostek astronomiczny od Słońca, czyli w odległości od 03, do 3,2 lat świetlnych. Dla porównania, najdalsza znana planeta naszego Układu Słonecznego, Neptun, znajduje się w odległości 30 jednostek astronomicznych od Słońca.