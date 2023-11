Kopulują bez penetracji? Naukowcy: to jedyne takie ssaki  

Nietoperze z gatunku mroczek późny kopulują bez wykorzystania penetracji - sugerują wyniki badania opublikowanego na łamach czasopisma naukowego Current Biology. Zdaniem autorów pracy, zachowania seksualne tego gatunku mogą być podobne do zachowań reprodukcyjnych ptaków. To pierwszy raz kiedy taki sposób rozmnażania się zaobserwowano u ssaka.

W ocenie Nicolasa Fasela, naukowca z Uniwersytetu w Lozannie i jednego z współautorów pracy, sposób reprodukcji nietoperzy jest "niesamowity". Zwykle trudno go zbadać ze względu na nocny tryb życia tych ssaków oraz ich skryty charakter. Tym, co pozwoliło na jego obserwację, był zbiór nagrań z ukraińskiego ośrodka rehabilitacji nietoperzy w Charkowie oraz kolekcja wideo z 18 kamer zamontowanych przez holenderskiego entuzjastę nietoperzy w pobliżu kolonii mroczków późnych - tłumaczy TVN24.pl jeden z współautorów pracy, dr hab. Ireneusz Ruczyński. Jak dodaje, akademicy prowadzili również "obserwacje bezpośrednie, nieuzbrojonym okiem".

Naukowcy: Mroczek późny kopuluje bez penetracji

Na podstawie materiałów wideo oraz obserwacji bezpośredniej mroczków naukowcy dokonali szczegółowej analizy niemal 100 przypadków kopulacji tych nietoperzy. - Widać na nich kopulację i widać, że penis nie wchodzi do środka samicy - przekazał w rozmowie z CNN Nicolas Fasel.

Zaobserwowane na filmach zachowanie nietoperzy jest podobne do zachowań reprodukcyjnych ptaków. Ptaki rozmnażają się poprzez przyciskanie do siebie otworów płciowych. Na nagraniach można było zaobserwować, że mroczki również pozostają w długotrwałym uścisku w trakcie prokreacji. To, jak dokładnie wygląda ich kopulacja, nie jest jednak jeszcze wystarczająco zbadane.