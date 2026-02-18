Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Dziura grawitacyjna" nad Antarktydą. Co jest jej przyczyną

Antarktyda
Zmiany zasięgu lodu morskiego dookoła Antarktydy od 21 lutego do 10 września 2023
Źródło: NASA's Scientific Visualization Studio/TL Schindler/G Weikert/I Jones/L Schuler
Nad Antarktydą znajduje się "dziura grawitacyjna". Anomalia od wielu lat jest obiektem zainteresowania naukowców. Opublikowana niedawno praca wskazuje, co stoi za tym, że istnieje.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Nie wszędzie na powierzchni Ziemi grawitacja działa z taką samą siłą. Jednym z miejsc, gdzie działa ona najsłabiej, jest Antarktyda. W najnowszym badaniu opublikowanym na łamach "Scientific Reports" naukowcy wskazują przyczyny anomalii zwanej "dziurą grawitacyjną". Ich zdaniem do jej powstania mogły przyczynić się powolne ruchy skał znajdujących się głęboko pod powierzchnią Ziemi. Co więcej - zauważono, że zmiany pokrywają się z ewolucją miejscowego klimatu.

- Jeśli lepiej zrozumiemy, w jaki sposób wnętrze Ziemi kształtuje pole grawitacyjne i poziom mórz, zyskamy wgląd w czynniki, które mogą mieć znaczenie dla wzrostu i stabilności wielkich lądolodów - wyjaśnia prof. Alessandro Forte z University of Florida, współautor badania.

Antarktyda
Antarktyda
Źródło: G Allen Penton/Shutterstock

Tomografia komputerowa całej Ziemi

Aby wykonać swoją analizę, naukowcy oparli się na obejmującym cały glob projekcie naukowym, w którym połączono zapisy trzęsień Ziemi z modelowaniem teoretycznym, by odtworzyć trójwymiarową strukturę wnętrza Ziemi. W ten sposób naukowcy odtworzyli mapę grawitacyjną całej planety, która - jak się okazało - doskonale odpowiadała referencyjnym danym grawitacyjnym zebranym przez satelity.

- To jak wykonanie tomografii komputerowej całej Ziemi, tyle że nie mamy promieniowania rentgenowskiego jak w gabinecie lekarskim. Mamy trzęsienia ziemi. Fale sejsmiczne dostarczają "światło", które oświetla wnętrze planety - mówi prof. Forte.

Następnie badacze za pomocą symulacji komputerowych sprawdzili, jak skały ukryte głęboko pod ziemią ewoluowały przez ostatnie 70 mln lat. Odkryto, że "antarktyczna dziura" na początku była dużo mniejsza, a dopiero 50-30 mln lat temu zaczęła się powiększać. Okres ten pokrywa się w czasie z dużymi zmianami w systemie klimatycznym Antarktydy, w tym z początkiem rozległego zlodowacenia.

Skutki "dziury grawitacyjnej"

Naukowcy tłumaczą, że różnice w polu grawitacyjnym, spowodowane różnymi gęstościami skał pod powierzchnią Ziemi, są niewielkie, jeśli mierzy się je w wartościach bezwzględnych. Mogą jednak wywierać duży wpływ na oceany. Tam, gdzie grawitacja jest słabsza, powierzchnia oceanu może znajdować się nieco niżej względem środka Ziemi, ponieważ woda odpływa w kierunku obszarów o silniejszej grawitacji. Z powodu "dziury grawitacyjnej" poziom powierzchni morza wokół Antarktydy jest właśnie mierzalnie niższy, niż byłby w innym przypadku. Podobna anomalia występuje także na Oceanie Indyjskim.

Naukowcy już planują kolejne badania. Między innymi chcą sprawdzić, czy istnieje związek przyczynowy między pogłębianiem się "dziury grawitacyjnej" a lądolodami, wykorzystując nowe modele łączące grawitację, poziom morza i zmiany wysokości kontynentów. Jak podkreślają, celem jest odpowiedź na zasadnicze pytanie, jak klimat łączy się z tym, co dzieje się we wnętrzu naszej planety.

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: G Allen Penton/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
NaukaAntarktyda
Czytaj także:
Intensywne opady śniegu
Tu może spaść do 10 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg, opady, zima
W środę dosypie śniegu
Prognoza
Lasy tropikalne
Te opady są warte dziesiątki miliardów dolarów
Świat
Alpy
Trzy ofiary śmiertelne lawin w Alpach. Wśród nich Polak
Świat
Powodzie we Francji
"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"
Świat
zima noc polska śnieg
Nocą wszędzie może padać
Prognoza
Nowa Zelandia
Spadło 10 razy więcej deszczu, niż wynosi miesięczna norma. "To szaleństwo"
Świat
Krowy, rolnictwo, hodowla
Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija
Smog
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
Ciekawostki
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
Prognoza
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Poślizgnął się na Rysach, poleciał w dół. Nagranie
Polska
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
Świat
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
Świat
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
Świat
Obrączkowe zaćmienie Słońca
Obrączkowe zaćmienie Słońca już dziś
Świat
Po powodzi w Kiczewie w Macedonii Północnej
"Zbliżam się do sześćdziesiątki i nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego"
Świat
Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Śnieżyce sparaliżowały autostrady. Służby w stanie gotowości
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
Polska
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
Prognoza
Śnieg, zima
W wielu miejscach czeka nas śnieżna aura
Prognoza
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Ciekawostki
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Świat
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Świat
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Świat
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom