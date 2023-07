Ogromna "dziura" w grawitacji na środku oceanu. Naukowcy rozwiązali jej zagadkę

"Dziura grawitacyjna" na oceanie

W sześciu z przeprowadzonych symulacji doszło do miejscowego obniżenia geoidy, podobnego do tego, które w rzeczywistości nastąpiło na Oceanie Indyjskim. W każdej z nich czynnikiem wyróżniającym były wydobywające się z wnętrza Ziemi tzw. pióropusze płaszcza, czyli podziemne, pionowe strumienie magmy, które to według badaczy są odpowiedzialne za wytworzenie się anomalii. Pióropusze płaszcza kojarzone są przeważnie z powstawaniem wulkanów. Teraz naukowcy ustalili jednak również ich związek z "dziurą grawitacyjną" na Oceanie Indyjskim, ponieważ gdy w symulacjach magma z pióropusza nie była obecna, anomalia ta nie powstawała.

Ocean, którego nie ma

Badacze opisali również, w jaki sposób akurat w tym miejscu pióropusze płaszcza mogły powstać. - 140 milionów lat temu Indie znajdowały się w zupełnie innym miejscu, a pomiędzy indyjską płytą tektoniczną i Azją znajdował się ocean - wyjaśnia współautorka badania Attreyee Ghosh. Jak wskazała, Indie z czasem zaczęły się przesuwać na północ, a ten ocean zaczął zmniejszać swoją powierzchnię. Gdy w czasie tego procesu indyjska płyta oceaniczna zatapiała się w głębi płaszcza ziemskiego, mogło to jej zdaniem pobudzić tworzenie się pióropuszy, powodując przybliżenie się skał o niższej gęstości do powierzchni Ziemi. To właśnie one mają być odpowiedzialne za powstałą anomalię.