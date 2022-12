Dlaczego zimą częściej chorujemy? Naukowcy po raz pierwszy rozwikłali zagadkę

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego Journal of Allergy and Clinical Immunology 6 grudnia. Naukowcy są zdania, że znaleźli pierwsze biologiczne wyjaśnienie dlaczego choroby układu oddechowego, takie jak przeziębienie, grypa czy COVID-19, występują częściej, gdy spada temperatura.

Dlaczego zimą łatwiej o przeziębienie?

Jak się jednak okazało reakcja ta jest blokowana gdy temperatura spada. W temperaturze 5 stopni Celsjusza ilość pęcherzyków EVs wydzielanych przez komórki nosa spadła o niemal 42 procent. Same pęcherzyki EVs były też osłabione. Jak poinformowano, 5 stopni to temperatura panująca wewnątrz nosa osoby znajdującej się przez 15 minut w 4,4 stopniach Celsjusza. To właśnie to zjawisko blokowania w niskiej temperaturze reakcji na kontakt z wirusami ma być bezpośrednią przyczyną częstszego chorowania w okresie zimowym.