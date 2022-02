Setki badań sprawdzało już obecność mikroplastiku na powierzchni mórz, jednak niewiele wiadomo o tym, co dzieje się głębiej. Sprawdzili to naukowcy z Florida Atlantic University. Największe zagrożenie dla środowiska, a także dla ludzi mogą mieć najmniejsze cząstki, które są zwykle pomijane - wynika z ich obserwacji. Jak zaznaczy autor pracy "szczególne cechy wpływają na losy tych cząstek w środowisku".

- Nasze prace pokazują pilną potrzebę oszacowania mikroplastiku zalegającego w głębinach. Szczególnie dotyczy to małych cząstek. Dopiero to pozwoli na lepsze zrozumienie narażenia różnych ekosystemów i przewidywania wpływu na nie mikroplastiku - - powiedział profesor Tracy Mincer, współautor badania.

Autor badania: szczególne cechy wpływają na losy cząstek w środowisku

Znaczną część małych cząstek stanowiły między innymi polimery wysokiej gęstości stosowane np. w farbach do malowania statków, a także poliamid używany do wyrobu ubrań, lin czy rybackich sieci. To duża różnica w porównaniu do próbek zbieranych na powierzchni, które zwykle zawierają pływające polimery, takie jak polietylen wykorzystywany np. w produkcji folii, czy polipropylen, z którego wytwarza się chociażby opakowania i butelki.