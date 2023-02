Nasz człowiek na Księżycu. Hubert Kijek w misji LunAres. Ostatnie chwile przed startem na Księżyc na Ziemi

Projekt LunAres prowadzony jest w centrum badawczym zlokalizowanym w Pile (woj. wielkopolskie). Jego główny cel to analiza różnych aspektów przebywania ludzi w kosmosie , zarówno tych fizjologicznych, jak i technologicznych. Misja Theia II 2023, w której udział bierze reporter TVN24 BiS Hubert Kijek, to pierwsza część całorocznego programu. W habitacie przebywa sześciu "astronautów" z Polski, Niemiec i Meksyku. Nasz reporter pełni rolę oficera ds. komunikacji i będzie relacjonować przebieg ekspedycji do 18 lutego niemal bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Życie w bazie będziemy mogli śledzić w programie "Nasz człowiek na Księżycu".

"Wszyscy są przeszkoleni"

Co z organizmem człowieka

- To, co badamy w LunAresie to interakcje człowiek-człowiek oraz odporność i wpływ izolacji na ludzi, ale również mikrobiom, czyli jak się zmienia nasza flora bakteryjna - tłumaczył. - Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że po dwóch tygodniach pojawiały się zaburzenia snu, pobierania płynów, ludzie mniej pili, ale nie mieliśmy żadnych poważnych problemów zdrowotnych u astronautów, co nas bardzo cieszy - dodał.