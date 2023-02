Hubert Kijek relacjonuje misję. "Za nami pierwsza noc naszej ekspedycji na symulowanym Srebrnym Globie"

Hubert Kijek dołączył do misji Theia II 2023, która ma miejsce w ośrodku badawczym LunAres położonym koło Piły (woj. wielkopolskie). Do habitatu wkroczyło sześciu "astronautów" z Polski, Niemiec i Meksyku. Każdy z członków załogi pełnić będzie ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu bazy. Nasz reporter podejmie rolę oficera ds. komunikacji, a jego zadaniem będzie relacjonowanie przebiegu misji w dniach od 10 do 18 lutego. Sam jednak nie będzie miał prawie żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Jego poczynania będziemy śledzić w programie "Nasz człowiek na Księżycu".