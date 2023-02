"Ciało obce" na misji. Czego naszemu człowiekowi "na Księżycu" brakuje najbardziej?

Chwytak czy koparka

- Wczoraj nasi inżynierowie zaczęli zastanawiać się, jak sobie ułatwić pracę, bo na ten moment będziemy zbierać je przy pomocy prostej łopatki - opowiadał Kijek. - Nasi inżynierowie wymyślili, aby stworzyć jakieś urządzenie, które nam to ułatwi, mamy drukarkę 3D. Wczoraj do późnych godzin nocnych trwała debata, czy to ma być chwytak, czy coś podobnego do koparki.