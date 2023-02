"To kosmiczny pomysł, żeby dziennikarz zamknął się w kosmosie"

"Unikatowe w skali świata"

W rozmowie z Hubertem Kijkiem ekspertka wyjaśniła, że habitat LunAres daje psychologom wyjątkową możliwość zbierania danych na temat psychiki człowieka w kosmosie przez długi okres czasu - już trzeci rok. - Zbieramy dane dotyczące tego, jak ludzie przystosowują się do izolowanych miejsc - opowiadała. - Wpływa to i na dynamikę grupy, i na nasze dzienne emocje, i na to, jak ze sobą współpracujemy, czy są konflikty, czy jesteśmy efektywni - uzupełniła psycholog. Dodała, że do tej pory naukowcom udało się zgromadzić obserwacje z 15 misji w LunAresie. Jak tłumaczyła, jest to "unikatowe w skali świata".