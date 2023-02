Hubert Kijek rusza na Księżyc na Ziemi. "Przez tydzień będę odcięty od świata"

czytaj dalej

Polscy strażacy niosą pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji. Do wieczora we wtorek, w pierwszym dniu po przybyciu na miejsce, udało im się ocalić spod gruzów trzy osoby. O sytuacji w Besni, gdzie skierowany został polski zespół ratowniczy, mówił w rozmowie z TVN24 BIS młodszy brygadier Grzegorz Borowiec, dowódca grupy HUSAR Poland. - To chyba porównywalne byłoby do trzęsienia ziemi w Haiti - opisał.